Son dakika haber... Kırklareli Valisi Bilgin'den şehit ailesine ziyaret - Son Dakika

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, şehit ailesini ziyaret etti.

Vali Bilgin eşi İlknur Bilgin ile şehit Piyade Binbaşı Mete Yıldırım'ın ailesini ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Tarih boyunca vatan toprağını, bayrağını ve milletini korumak için binlerce şehit verildiğini belirten Bilgin, şehit ve gaziler sayesinde herkesin rahat nefes alabildiğini belirtti.

Her fırsatta şehit ailelerini ziyaret ettiğini aktaran Bilgin, şehitleri hiç bir zaman unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını kaydetti.