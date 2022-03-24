Son dakika haber... Kırklareli Valisi Bilgin'den şehit ailesine ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Kırklareli Valisi Bilgin'den şehit ailesine ziyaret

24.03.2022 09:40
Son dakika haber... Kırklareli Valisi Bilgin'den şehit ailesine ziyaret

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kırklareli Valisi Osman Bilgin, şehit ailesini ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, şehit ailesini ziyaret etti.

Vali Bilgin eşi İlknur Bilgin ile şehit Piyade Binbaşı Mete Yıldırım'ın ailesini ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Tarih boyunca vatan toprağını, bayrağını ve milletini korumak için binlerce şehit verildiğini belirten Bilgin, şehit ve gaziler sayesinde herkesin rahat nefes alabildiğini belirtti.

Her fırsatta şehit ailelerini ziyaret ettiğini aktaran Bilgin, şehitleri hiç bir zaman unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını kaydetti.

YORUMLAR
500
Kırklareli Valisi Bilgin 102 yaşındaki Fatma Kılıçarslan'ı ziyaret etti Kırklareli Valisi Bilgin 102 yaşındaki Fatma Kılıçarslan'ı ziyaret etti Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nden kısa kısa

Osman Bilgin, Kırklareli, Piyade, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Kırklareli Valisi Bilgin'den şehit ailesine ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
09:34 Pınar Deniz giydiği kıyafetlerle yargı dağıtıyor! Göbeğine kadar inen dekolte ile tam not aldı
09:28 Kuruluş Osman yeni bölümüyle dün akşam sevenleriyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar
09:23 Dolandırıcılar Ümit Besen'in eşini hedef aldı! "120 liralık kargo borcunuz var" dediler...
09:23 Zelenski, Biden'dan Abramovich'in yaptırım listesine alınmamasını istedi!
09:17 Türk şoförler Rus sınırında hayatta kalmaya çalışıyor! Yaşadığı strese dayanamayıp kalp krizi geçiren var
09:16 Kilit kavşakta kar yağışı başladı! 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale geceyi kar altında geçirdi
09:08 Bodrum Belediyesi'nde 'imar usulsüzlüğü' iddiasıyla inceleme
09:08 Babası başsavcı, annesi hakim olan Murat Bakırköylü eski kız arkadaşını nasıl öldürdü? İşte AVM cinayetinin detayları
09:03 Erken seçimin habercisi mi? Resmi Gazete'de YSK için oy verme kabini ihalesi açıldı
09:00 Hastanede röntgen çektirmek isteyen hastaları dolandırdı! 'Sahte emanetçi'nin 33 faili meçhul olaya karıştığı belirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 09:46:47. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Kırklareli Valisi Bilgin'den şehit ailesine ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement