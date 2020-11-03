Son dakika haber... Kırklareli Valisi Bilgin: "OSB'ye 450 milyon lira yeni yatırım yapılacak" - Son Dakika

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, parsellerinin yüzde 91'i satılan Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) müteşebbislerin 450 milyon lira yatırım yapacaklarını bildirdi.

Vali Bilgin, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, Kırklareli'ndeki OSB'nin Türkiye'deki "en iyi altyapısı olan sanayi bölgelerinden" olduğunu söyledi.

Sadece yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde parsellerin yüzde 15'inin satıldığını anlatan Bilgin, toplamda yüzde 91 parselin satışının tamamlandığını vurguladı.

Satın alınan parsellerde fabrika kurulum çalışmalarının başlayacağını dile getiren Bilgin, "Son dönemde sattığımız parseller ile yapılacak yeni yatırım tutarı, toplam 450 milyon Türk lirasını bulacak. Bu bahsettiğim son 3 aylık dönem. İstihdam edilecek kişi sayısı da 1500 ile 2 bin 500 kişi arasında olacak. Pandemiye rağmen üretim durmuyor, satışlarımızı arttırdık ve istihdama ciddi manada katkı vereceğiz." diye konuştu.

Bilgin, yeni kurularak fabrikaların kimya, alüminyum, tekstil, kedi ve köpek maması, bisiklet ile oyuncak üretimi yapan firmalar tarafından gerçekleştirileceğini söyledi.

Vali Bilgin, OSB içerisine 16 derslikli meslek lisesi kuracaklarını da bildirdi. Trakya'da OSB bünyesindeki ilk meslek lisesinin Kırklareli'nde kurulacağını aktaran Bilgin, öğrencilerin meslek lisesinde stajlarını yaparak daha kolay iş bulacaklarını sözlerine ekledi.