Son dakika haber | Kırklareli Valisi Bilgin, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı - Son Dakika
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Son dakika haber | Kırklareli Valisi Bilgin, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı

22.04.2022 11:49
Son dakika haber | Kırklareli Valisi Bilgin, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı

Son dakika haberleri... Kırklareli Valisi Osman Bilgin, şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi.

Vali Bilgin, Pehlivanköy Kaymakamlığınca bir restoranda düzenlenen iftar programında, şehitlerin en değerli emanetleri aileleri ve gazilere sağlık, mutluluk ve hayırlı ömürler diledi.

Konuşmaların ardından dualar edildi.

İftar programından sonra Vali Bilgin ve eşi İlknur Bilgin, şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kırklareli Valisi Bilgin, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı - Son Dakika


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