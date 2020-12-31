Son dakika haber: Kırklareli ve Edirne'de kaçak içki operasyonunda yakalanan zanlılar adli kontrolle serbest - Son Dakika

Kırklareli ve Edirne'de yeni yıl öncesi düzenlenen kaçak içki operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, 2 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan N.G, M.Ç, B.Y, C.E. ve A.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderilen 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edirne ve Kırklareli'nde dün düzenlenen operasyonda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yaptığı aramada, 505 litre kaçak içki ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirmişti.