Misli.com 2. Lig kırmızı grup ekiplerinden Kırklarelispor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Yeşil-beyazlı takım, Eyüpspor'dan Atakan Arslan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp Başkanı Volkan Can, AA muhabirine, transfer çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.

Yeni sezona çok iyi hazırlandıklarını ifade eden Can, transferler ile eksik mevkileri tamamladıklarını dile getirdi.

Hafta sonu ilk maça çıkacaklarını anımsatan Can, "Sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Bu doğrultuda hazırlıklarımız devam ederken, yeni transferler ile takımımızın gücüne güç katıyoruz. Lig sonunda takımımızın hak ettiği yerde olacağına inanıyoruz." diye konuştu.