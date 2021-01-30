Son dakika haber! Kırklarelispor, Galatasaray'dan Metehan Mertöz'ü transfer etti

Misli.com 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor, Galatasaray'dan Metehan Mertöz ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can'ın da katıldığı törende Mertöz, sezon sonuna kadar sürecek sözleşmeye imza attı.

Can, burada yaptığı konuşmada, genç futbolcuyu takıma kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını, bu transferle takımın gücüne güç kattıklarını ve hedeflerinin play-off olduğunu belirtti.

Volkan Can, transfer ara döneminde 5 futbolcuyu renklerine bağladıklarını kaydetti.