Son dakika haber: Kırkpınar için Bilim Kurulu'ndan görüş alınacak - Son Dakika

Son dakika haber: Kırkpınar için Bilim Kurulu'ndan görüş alınacak

Son dakika haberine göre Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "659. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri"nin yapılıp yapılmamasıyla ilgili Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'ndan görüş isteneceğini bildirdi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "659. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri"nin yapılıp yapılmamasıyla ilgili Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'ndan görüş isteneceğini bildirdi.

Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti
Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi

Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl 29 Haziran-5 Temmuz'da planlanan güreşlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendiğini hatırlattı.

Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'in katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildiğini kaydeden Gürkan, toplantıda normalleşme süreci kapsamında güreşlerin geleceğinin görüşüldüğünü bildirdi.

659. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapılmasından yana olduklarını, ancak salgın tehlikesinin de dünya genelinde devam ettiğini vurgulayan Gürkan, şunları kaydetti:

"Başlangıcından sonuna kadar bir temas sporu olan yağlı güreşle ilgili karar vermek gerçekten kolay değil. Bazı federasyonlar bu yılki organizasyonlarını iptal etti. Dünya genelinde birçok uluslararası organizasyonun da Kovid-19 nedeniyle önümüzdeki yıla ertelenmesi yoluna gidildi. Baktığımızda bu sporların hiçbirisi güreş gibi bire bir temas sporu değil."

Yağlı güreşin tam bir temas sporu olduğunu vurgulayan Gürkan açıklamasında, "Salgının bulaşma riski çok fazla. Elbette ki gerekli tedbirler alınarak bu güreşler yapılacaktır ama sonuçta buraya yurdun dört bir yanından pehlivan gelecek. Bu da gerekli önlemleri katbekat artırmak anlamına gelir. Her yönüyle şu anki ortamda güreş, salgın riskine en yakın spor gibi görünüyor. O nedenle biz de Bilim Kurulu'na konunun sorulmasını, oradan gelecek karara göre de hareket etmeyi uygun gördük. En doğrusu da bu." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı, Recep Gürkan, Kırkpınar, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 14:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Kırkpınar için Bilim Kurulu'ndan görüş alınacak - Son Dakika

Son Dakika

21:46 Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 20:34 Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti 18:39 Son Dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı 17:41 "Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu 16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor 16:35 Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 41 terörist etkisiz hale getirildi 16:23 Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu 15:00 Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı 14:44 Sakarya'da cemaati küstüren imamın görev yeri değişecek 13:23 Türkiye'nin konuştuğu şiddet davasında karar çıktı! İşkenceci babaya da kızına da hapis cezası 12:13 Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, yanlışlıkla paylaşınca, transfer hedefinin Andre Pinto olduğu ortaya çıktı 10:42 Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı 08:59 Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu 08:16 Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim
21:46
Inter'in kalecisi Berni, 6 yılda hiç maça çıkmadan 2 kırmızı kart gördü
21:28
Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
21:10
Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Jensen de koronavirüse yakalandı
20:57
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
20:55
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti
20:34
Sır ölüm! Üç çocuk annesi kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu
20:30
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı
20:20
Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti
20:19
İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı
20:16
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 21:54:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Kırkpınar için Bilim Kurulu'ndan görüş alınacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]