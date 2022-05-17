Son dakika haber | Kırlangıç Gençlik Festivali'nde ortalık savaş alanına döndü...Tekme tokat kavga anları kamerada - Son Dakika
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Son dakika haber | Kırlangıç Gençlik Festivali'nde ortalık savaş alanına döndü...Tekme tokat kavga anları kamerada

17.05.2022 21:30
Son dakika haber | Kırlangıç Gençlik Festivali'nde ortalık savaş alanına döndü...Tekme tokat kavga anları kamerada

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kırlangıç Gençlik Festivali'nde ortalık savaş alanına döndü.

Kırlangıç Gençlik Festivali'nde ortalık savaş alanına döndü...Tekme tokat kavga anları kamerada

Beylikdüzü'nde konserde ortalık karıştı

İSTANBUL - Beylikdüzü Kırlangıç Festivali'nde ortalık savaş alanına döndü. Yan bakma kavgasında gençler tekme tokat birbirine saldırırken, bariyer üzerinden atlayarak uçan bir genç cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta sonu Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü Belediyesi'nin düzenlendiği "Kırlangıç Gençlik Festivali"nde sahne alan "Off the Record" isimli rock grubunun konserinde ortalık birbirine girdi. 50-60 kişilik grup "yan bakma" sebebiyle birbirine girdi. Tekme tokat ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anları vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Az sayıda zabıta ekipleri kavgayı ayırmakta güçlük çekerken etrafta polisin olmaması dikkat çekti. Kavga bir süre sonra konser alanı dışına taşınırken, etkinlik bir süre daha devam etti. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son dakika haber | Kırlangıç Gençlik Festivali'nde ortalık savaş alanına döndü...Tekme tokat kavga anları kamerada
Son dakika haber | Kırlangıç Gençlik Festivali'nde ortalık savaş alanına döndü...Tekme tokat kavga anları kamerada
Son dakika haber | Kırlangıç Gençlik Festivali'nde ortalık savaş alanına döndü...Tekme tokat kavga anları kamerada
Son dakika haber | Kırlangıç Gençlik Festivali'nde ortalık savaş alanına döndü...Tekme tokat kavga anları kamerada

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Kırlangıç Gençlik Festivalinde ortalık savaş alanına döndü Kırlangıç Gençlik Festivalinde ortalık savaş alanına döndü
Kaynak: İHA

Gençlik Festivali, Beylikdüzü, kavga, Savaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Kırlangıç Gençlik Festivali'nde ortalık savaş alanına döndü...Tekme tokat kavga anları kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Kırlangıç Gençlik Festivali'nde ortalık savaş alanına döndü...Tekme tokat kavga anları kamerada - Son Dakika
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