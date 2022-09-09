Son dakika haber: Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri silahlı saldırıda öldü - Son Dakika
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Son dakika haber: Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri silahlı saldırıda öldü

09.09.2022 21:04
Son dakika haber: Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri silahlı saldırıda öldü

Son dakika gündem haberi: SIRBİSTAN'da kırmızı bültenle aranan, ülkenin önde gelen suç örgütlerinde 'Skaljari' çetesinin lideri Jovica Vukotiç, İstanbul'da uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü.

SIRBİSTAN'da kırmızı bültenle aranan, ülkenin önde gelen suç örgütlerinde 'Skaljari' çetesinin lideri Jovica Vukotiç, İstanbul'da uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü.

Olay, dün gece Şişli'de meydana geldi. Sırbistan'ın önde gelen organize suç örgütlerinden 'Skaljari' çetesinin lideri olduğu öne sürülen Jovica Vukotiç'in, otomobille seyir halindeyken motosikletli kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sırasında, otomobilde Vukotiç'in sevgilisi ile çocuklarının da olduğu öğrenildi. Saldırganın silahından çıkan 5 kurşundan 4'ü Vukotiç'e isabet ederken, Vukotiç olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.


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Kaynak: DHA

Sırbistan, İstanbul, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri silahlı saldırıda öldü - Son Dakika

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