Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, İçişleri Bakanlığı'nın "kırmızı çizgi" uygulaması kapsamında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen farkındalık programında, çocuklar ellerine aldıkları dövizlerle farkındalık oluşturdu.

İçişleri Bakanlığı, "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" sloganıyla yaya geçitlerinin kırmızı renkle boyanması için çalışma başlattı. Farkındalık çalışmasının ardından Kocaeli'deki yaya geçitlerinde de kırmızı çizgiler yer almaya başladı. Çalışma kapsamında Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de Başiskele ilçesinde farkındalık oluşturmak amacıyla program düzenledi. Programda çocuklar da yer aldı. Jandarma trafik personellerine ait yelekleri giyen çocuklar, yaya geçidinde ellerindeki dövizlerle sürücüleri uyardı. Uygulamada, öğrenciler yaya geçidinden geçerken, "Önce yaya" sloganları attı. Farkındalık uygulamasına Başiskele Kaymakamı İsmail Gültekin, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ümit İlbayı ve jandarma personeli katıldı.

Farkındalık programında konuşan Başiskele Kaymakamı İsmail Gültekin, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi, Başiskele ilçemizde de yaya önceliği ve kırmızı çizgiyle, sürücülerimize yaya önceliğinin hatırlatılması uygulamasını İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla başlattık. Başiskele de sürücülerimiz özenliler, dikkatliler. Bu kırmızı çizgiyle bu özenin daha çok vurgulanmasına, daha çok dikkat edilmesini bir kez daha hatırlatılmasını amaçlıyoruz. Bir yaya geçidine geldiğinde, sürücümüz geçiş hakkının yayada olduğunu bilecek, duracak. Biz ısrarla bu konudaki uyarılarımızı, eğitimlerimizi Başiskele'de yapmaya devam edeceğiz. Çocuklarımız bugün bu uygulamamızın bir görselini bize gösterdiler. Onların d bu uygulamayı canı gönülden desteklediklerini görüyoruz" dedi. - KOCAELİ