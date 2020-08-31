Son dakika haber! Kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçmişti, yaşanan kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Son dakika haber! Kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçmişti, yaşanan kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberi... Kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçmişti, yaşanan kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı Dört aracın hurdaya döndüğü o anlarda erkek yolcuların 'Pes' dedirten sakinliği Kaza sonrası sürücünün değiştiği, kamera kayıt cihazının söküldüğü gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı...

Kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçmişti, yaşanan kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Dört aracın hurdaya döndüğü o anlarda erkek yolcuların 'Pes' dedirten sakinliği

Kaza sonrası sürücünün değiştiği, kamera kayıt cihazının söküldüğü gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı

ANTALYA - Antalya'da freni patladığı iddia edilen halk otobüsünün, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına dalıp 4 aracı hurdaya çevirdiği kazanan güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaza esnasında otobüsün iç kamerasına yansıyan görüntülerde bir kadının kaza sonrası ağlamaya başladığı görülürken erkek yolcuların sakinliği 'pes' dedirtti. Otobüsün kaza sonrası yaklaşık 300 metre ilerde durduğu kazada 3 yaşında bir kız çocuğu ile bir sürücü yaralandı. Halk otobüsü sürücüsünün olay yerinde durmayıp kaçtığı, araç sürücüsünün kaza sonrası değiştiği, güvenlik kamerası kayıt cihazını sökerek saklandığı ileri sürüldü. Genişletilen soruşturma sonucu adliyeye sevkedilen şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaza, Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi ile Kemer arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 GE 775 plakalı halk otobüsü, D-400 Karayolu üzerinden Kemer merkezine yaklaşırken otobüs kontrolden çıktı ve kırmızı ışıkta bekleyen otomobillerin arasına daldı.

Kazada çarpmanın etkisiyle birbirine vuran Uğur Işık'ın kullandığı 07 CRY 96, İsmail U.'nun kullandığı 07 FNP 23, bir ecza deposuna ait Mehmet B.'nin kullandığı 07 BBV 041, Onur G.'nin kullandığı 06 FB 9613 plakalı araçlarlar hasar gördü. Kazada, Uğur I.'nın kullandığı otomobilin arka koltuğunda bulunan 3 yaşındaki kızı A.L.I. aracın arka tarafından darbe alması sonucu koltuklar arasına sıkıştı. Kazaya karışan diğer araçtaki vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılan minik A.L.I. babasıyla birlikte Kemer Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralanan diğer araç sürücülerinden İsmail Uslu da ayakta tedavi gördü.

Kazada maddi hasar meydana gelmesine rağmen ölü ve ağır yaralı olmaması yüreklere su serperken otobüsün sürücüsünün İ. Z. değil, Z.D. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler delilleri karartmak, suç üstlenmek, taksirle yaralamalı kazaya neden olmak, kaza yerini terketmek iddiasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, şüphelilerden H.Z.'ye yurt dışı yasağı, İ. Z. ve Z. D.'yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Kaza ve duyarsızlık saniye saniye kamerada

Kazaya karışan otobüsün güvenlik kamera görüntülerinde, kazanın meydana geldiği noktaya kadar sürücünün sakin göründüğü kavşaktaki ışıklara yaklaşınca direksiyonu sol tarafa çevirdiği ve araçlara çarptığı görülüyor. Otobüsün çarptığı araçlar savrulurken sürücünün hiç durmadan olay yerinden uzaklaşması, yolcuların çarpışma anındaki ve sonrasındaki tepkileri saniye saniye görüntülere yansıdı. Görüntülerde, bazı kadın yolcuların ağladığı görülürken, erkek yolcuların hiç tepki vermediği dikkat çekti.

Son dakika haber! Kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçmişti, yaşanan kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 11:24 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçmişti, yaşanan kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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