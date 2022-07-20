Son dakika haber! Kırmızı ışıkta geçen sürücüleri jandarma dron ile tespit etti - Son Dakika
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Son dakika haber! Kırmızı ışıkta geçen sürücüleri jandarma dron ile tespit etti

20.07.2022 00:57
Son dakika haber! Kırmızı ışıkta geçen sürücüleri jandarma dron ile tespit etti

Bir son dakika haberine göre Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde jandarma kırmızı ışık ihlali yapan sürücüleri dron ile havadan tespit ederek cezai işlem uyguladı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde jandarma kırmızı ışık ihlali yapan sürücüleri dron ile havadan tespit ederek cezai işlem uyguladı. Denetimlerde 17 araç sürücüsüne 7 bin 259 TL para cezası kesildi.

Emirdağ İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri Emirdağ- Ankara karayolu üzerinde dron ile sürücülere yönelik kırmızı ışık ihlali denetimi yaptı. Denetimlerde ışık ihlali yapan ve çoğunluğunun otomobillerden oluştuğu gözlenen araçların sürücülerine cezai işlem uygulandı. Kırmızı ışıkta geçtiği havadan tespit edilen 17 sürücüye toplamda 7 bin 259 TL para cezası kesildi. Jandarma ekiplerinin ışık ihlali gibi denetimlerinin farklı alanlarda da devam edeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, Hisarcık, Jandarma, Emirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Kırmızı ışıkta geçen sürücüleri jandarma dron ile tespit etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Kırmızı ışıkta geçen sürücüleri jandarma dron ile tespit etti - Son Dakika
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