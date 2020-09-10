Son dakika haber... Kırmızı ışıkta geçerek kazaya neden olan ehliyetsiz sürücü olay yerinden kaçtı - Son Dakika

Kırmızı ışıkta geçerek kazaya neden olan ehliyetsiz sürücü olay yerinden kaçtı

KARABÜK - Karabük'te, ehliyeti olmayan sürücü, kırmızı ışıkta geçerek kazaya neden olarak olay yerinden kaçtı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük'ten Safranbolu istikametine giden Alper Yıldız yönetimindeki 78 DA 588 plakalı otomobil, Sanayi Kavşağında kırmızı ışık ihlali yaparak Yeşil Mahalle istikametine giden İ.Ç yönetimindeki 78 AAL 549 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı görev diğer sürücüler 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verirken, İ.Ç kaza sonrası olay yerinden kaçtı.

Kazada sürücüsü kaçan otomobilde bulunan Yeliz D. (36), diğer otomobildeki Behiye Y. ve Miraç Y. yaralanırken, yaralılar ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaza sonrası olay yerinden kaçan 78 AAL 549 plakalı otomobil sürücüsü İ.Ç'ye ehliyetsiz araç kullanmak, kırmızı ışık ihlali ve kaza yeri terkten işlem yaptı.