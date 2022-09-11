Son dakika haber... KIRMIZI IŞIKTA OTOMOBİLE ATEŞ AÇILDI 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haber... KIRMIZI IŞIKTA OTOMOBİLE ATEŞ AÇILDI 1 ÖLÜ, 1 YARALI

11.09.2022 09:40

Gelen son dakika haberine göre MERSİN'in Tarsus ilçesinde kırmızı ışıkta yavaşlayan otomobile yaklaşan şüpheli tarafından tabancayla ateş açıldı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde kırmızı ışıkta yavaşlayan otomobile yaklaşan şüpheli tarafından tabancayla ateş açıldı. Saldırıda sürücü Mustafa Kırgın (58), hayatını kaybederken, araçta bulunan Orhan Y. ise yaralandı.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Kırgın, arkadaşı Orhan Y. ile birlikte kahvehaneden çıkarak 33 NLN 58 otomobiline bindi. Kırmızı ışıkta durmak için yavaşlayan Kırgın'ın otomobiline henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli yaklaşarak tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucu Kırgın ve Orhan Y. yaralandı. Göğsünden yaralanan Kırgın'ın aracı ağaca çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırdı. Yaralılardan Kırgın, müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Orhan Y.?nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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Mersin'de otomobile ateş açıldı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Mersin'de otomobile ateş açıldı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Mersin haberi | Tarsus İdman Yurdu: 2-1 Mersin haberi | Tarsus İdman Yurdu: 2-1
Kaynak: DHA

Gazipaşa, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... KIRMIZI IŞIKTA OTOMOBİLE ATEŞ AÇILDI 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... KIRMIZI IŞIKTA OTOMOBİLE ATEŞ AÇILDI 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika
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