Son dakika haber: Kırmızı kategoride aranan örgütün sözde Botan saha sorumlusu öldürüldü - Son Dakika

Son dakika haber: Kırmızı kategoride aranan örgütün sözde Botan saha sorumlusu öldürüldü

Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, kırmızı kategoride aranan terör örgütünün sözde Botan saha sorumlusu Vahiyettin Karay'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika haber: Kırmızı kategoride aranan örgütün sözde Botan saha sorumlusu öldürüldü, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, kırmızı kategoride aranan terör örgütünün sözde Botan saha sorumlusu Vahiyettin Karay'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, " Van'da şehit olan Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top, Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Uyar ve Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar'ın kanı yerde kalmadı" denildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım-10 Nordoz Operasyonu kapsamında Van Çatak ilçesi Andiçen Mahallesi kırsalında yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 11 Eylül 2020 tarihinde Van İl Jandarma Komutanlığı JÖH ve Komando Birlikleri tarafından SİHA ve yakın hava destekli teröristlere yönelik yapılan operasyon neticesinde 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlik tespitine yönelik yapılan çalışmalarda teröristlerden birinin sözde Botan saha sorumlusu olarak faaliyet gösteren Agit Civyan kod adlı Vahiyettin Karay olduğu ve terörden arananlarda kırmızı kategoride yer aldığı tespit edilmiştir" denildi.

Terörist Vahiyettin Karay'ın yaklaşık 25 yıldır terör örgütü içerisinde bulunduğu, yurt içindeki teröristlerin yüzde 60'ının sorumlusu olduğu, Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Mardin ve Şanlıurfa bölgesinde pek çok eyleme bizzat katıldığı ve birçok kanlı eylemin talimatını verdiği belirtildi. Teröristin geçmişte sözde Kato Jirka Cephe sorumluluğu, Irak Sincar (Şengal) HPG sorumluluğu ve Kuzey Alanları Sorumlu Yardımcılığı yaptığı, 2019 yılında Botan saha sorumluluğuna getirildiği kaydedildi. Terörist Karay'ın 2007 yılında 12 askerin şehit olduğu Hakkari Dağlıca eyleminin planlayıcılarından ve uygulayıcılarından olduğu, 19 Ağustos 2008 tarihinde Yüksekova'nın Karlı köyünde askeri konvoyun geçişi esnasında EYP patlatılması eyleminin talimatını verdiği, 22 Ağustos 2008 tarihinde Yüksekova Havre Tepe'de bulunan askeri birliğe sızma eylemini gerçekleştiren grup içerisinde bulunduğu, 12 Temmuz 2008 tarihinde Yüksekova Veragöz bölgesinde askeri malzeme taşıyan kamyonların yakılması eyleminin talimatını verdiği ifade edildi.

Diğer etkisiz hale getirilen teröristlerin ise sözde Botan saha karargahında Botan Eyaleti Sorumlusu Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman'ın koruması olarak faaliyet gösteren Canfeda Goyi kod adlı Tekin Yıldırım, Botan saha karargahında sözde Botan Eyaleti Sorumlusu Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman'ın koruması ve muhaberecisi olarak faaliyet gösteren Diren Amed kod adlı terörist olduğu belirtildi.

Açıklamada, "11 Eylül 2020 tarihinde icra edilen operasyonda 3 teröristi etkisiz hale getirirken şehit olan Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top, Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Uyar ve Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar'ın kanları yerde kalmamıştır" denildi.

(İHA)

Son dakika haber: Kırmızı kategoride aranan örgütün sözde Botan saha sorumlusu öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Şehit, Terör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 19:37 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Kırmızı kategoride aranan örgütün sözde Botan saha sorumlusu öldürüldü - Son Dakika

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