Iğdır'da, Tuz Dağı'ndan çıkan akarsuyla oluşan tuz deresi, güzel görüntüler oluşturuyor.

Önemli tuz rezervine sahip Tuzluca ilçesindeki Tuz Dağı'nın eteklerinden çıkan tuzlu su, Aras Nehri'ne karışıyor.

Suların oluşturduğu dere, taşıdığı yoğun tuz miktarı nedeniyle adeta soğuktan donmuş bir akarsuyu andırıyor. Bölgedeki tuz rezervi nedeniyle hiçbir bitkinin yetişmediği kırmızı toprakların arasından geçen tuz deresi, güzel görüntüler oluşturuyor. Ününü duyanların bu doğa olayını görmek için akın ettiği tuz deresi, ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Tuz deresinin tanıtımı için gönüllü çalışma yürüten yöre sakinlerinden Metin Gümüştekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tuzluca coğrafi olarak, tuz bakımından oldukça önemli bir bölge. Burada dağın tabanından, tuz kaynağından gelen bir tuz deresi var. Dereden sadece tuz akıyor." dedi.

Derenin daha sonra nehirle birleştiğini belirten Gümüştekin, "Suyun buharlaşmasıyla tuz yerde kalıyor, adeta bir tuz nehrine dönüşüyor. Bölge için oldukça önemli bir kaynak. Birçok kişi buraya geldiğinde daha önce böyle bir doğa olayı görmediğini söylüyor." diye konuştu.

"Bunu tanıtırsak ilçemiz adına iyi olacaktır"

Tuz deresinin son zamanlarda adından bahsettirdiğini belirten Gümüştekin, "Genellikle civar illerden, yakın bölgeden ilgi çekiyor. Birçok insan burayı görmek, gezmek için hafta sonları buraya geliyor. Turizm açısından önemli bir potansiyele sahip olmasına rağmen yeterince tanıtılmamış. Bunu tanıtırsak ilçemiz adına iyi olacaktır. İlçemizin turizmine de katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"İyi ki geldik, daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim"

Tuz deresini görmeye gelen vatandaşlardan Ali Doğan da daha önce böyle bir doğa olayı görmediğini dile getirerek "Arkadaşlarım böyle bir dere olduğunu anlatınca merak ettik ve gelip görmek istedik. İyi ki geldik, daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Dağdan çıkan sulardan oluşan dere adeta donmuş bir dereye benziyor. Derenin içinde oluşan tuz da kar gibi görünüyor. Gerçekten de çok güzel bir tecrübe oldu." ifadelerini kullandı.