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Son dakika haber... Kırsal Kalkınma Yatırımları ile Gümüşhane'ye 58 proje kazandırıldı - Son Dakika

Son dakika haber... Kırsal Kalkınma Yatırımları ile Gümüşhane'ye 58 proje kazandırıldı

08.06.2021 16:06
Son dakika haber... Kırsal Kalkınma Yatırımları ile Gümüşhane'ye 58 proje kazandırıldı, System.String[]

Son dakika haberi: Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Programı çerçevesinde 2021 yılında Gümüşhane'de 58 projeye hibe desteği sağlanacak.

Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Programı çerçevesinde 2021 yılında Gümüşhane'de 58 projeye hibe desteği sağlanacak.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımlarının Desteklenmesine Dair Hibe Programından yararlanmak üzere müracaat eden gerçek ve tüzel kişilerce yapılan proje başvuruları Tarım ve Orman Bakanlığınca değerlendirilerek sonuçlandırıldı. Proje kapsamında Gümüşhane'den 58 projeye hibe desteği sağlanacak.

14. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 2020-2021 Başvuru Döneminde yapılan başvurulardan Merkez Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirme neticesinde Altyapı Yatırımları konusunda 39, Ekonomik Yatırımlar konusunda 19 proje kabul edilirken, Gümüşhane'deki yatırımcılara toplam 20 milyon 700 bin TL hibe tahsis edildi. Yatırımcılar projelerini başarıyla tamamlamaları halinde hibeye esas proje tutarlarının yüzde 50'si hibe desteği olarak program bütçesinden karşılanacak.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında son 5 yılda Gümüşhane'de 96 yatırımcıya 17 milyon 645 bin TL hibe desteği verildiği, devam eden 6 adet projenin tamamlanmasıyla birlikte toplam 102 adet projeye 20 milyon 645 bin TL hibe desteği ile 653 kişiye istihdam imkanı sağlanmış olacağı kaydedildi.

Bu projelerle kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanmakta.

Diğer yandan hibe destek programından yararlanılması amacıyla hibe sözleşmelerinin imzalanmasından sonra yatırımını tamamlayan proje sahipleri hibeden yararlandırılacak. - GÜMÜŞHANE

Türk Lirası, Gümüşhane, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... Kırsal Kalkınma Yatırımları ile Gümüşhane'ye 58 proje kazandırıldı - Son Dakika Ekonomi


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