Son dakika haber: Kırşehir'de 7 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu - Son Dakika

Kırşehir'de 2 günde 7 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Alınan bilgiye göre, dün ve önceki gün, yedikleri gıdadan zehirlendikleri şüphesiyle 7 kişi, yakınları tarafından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Kent merkezindeki bir pastaneden alınan ürünlerden yediği öğrenilen 7 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Bu arada Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, söz konusu pastaneden aldıkları numuneleri incelenmek üzere Kayseri Gıda Kontrol Laboratuvarına gönderdi.