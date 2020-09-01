Son dakika haber: Kırşehir'de Ahilik Haftası kutlamalarına kısıtlama getirildi - Son Dakika

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 33. Ahilik Haftası kutlama programına bazı kısıtlamalar getirildi.

Kutlama programında bu yıl, salgınla mücadeleyi aksatacak şekilde insanları bir araya getiren etkinliklere yer verilmeyecek. Daha önceki yıllarda düzenlenen kortej yürüyüşü, konserler, Ahi çarşısı, kitap fuarı, esnaf yemeği ve Ahi pilavı ikramı gibi etkinlikler bu yıl yapılmayacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali İbrahim Akın başkanlığında yapılan toplantıda kısıtlamalar görüşüldü.

Toplantıda konuşan Akın, kutlamaların 14-20 Eylül tarihlerinde yapılacağını, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı toplum sağlığını korumak amacıyla kutlama programında bazı kısıtlamalar yaptıklarını belirtt.

Akın, "Bilindiği gibi salgın hastalıkla topyekun mücadele verdiğimiz bir süreçteyiz. Hem toplum sağlığını hem de bireysel sağlığımızı korumak, bizim en temel vazifelerimizdendir. Bu seneki Ahilik Haftası kutlama programına da salgın hastalıktan dolayı sınırlandırmalar getirdik. İlimizin en önemli etkinliklerinden biri olan Ahilik Haftası kutlamalarının Ahi şehri Kırşehir'e yakışır bir şekilde gerçekleştirilmesi gayretindeyiz." ifadelerini kullandı.

Vali Akın, Ahiliği tanıtmak ve ilkelerini yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinliklerin hayırlı olmasını temenni etti.

Toplantıya, Kırşehir Vali Yardımcısı Adnan Kayık, Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz ve kutlama komitesi üyeleri katıldı.