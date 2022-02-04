Kırşehir'in Mucur ilçesinde ambulansın devrilmesi sonucu sağlık görevlisi yaralandı.
Kayseri'ye hasta bırakan S.Ö. idaresindeki 34 CRY 357 plakalı özel hastaneye ait ambulans, İstanbul'a dönerken Mucur ilçesi Obruk köyü yakınlarında devrildi.
Kazada ambulansta bulunan sağlık görevlisi O.K. yaralandı.
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Kırşehir'de devrilen ambulanstaki sağlık görevlisi yaralandı - Son Dakika