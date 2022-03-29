Son dakika haber: Kırşehir'de doktor ve sağlık çalışanlarını darbeden 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haber: Kırşehir'de doktor ve sağlık çalışanlarını darbeden 2 kişi gözaltına alındı

29.03.2022 20:25
Son dakika haber: Kırşehir'de doktor ve sağlık çalışanlarını darbeden 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberine göre Kırşehir'de, doktor ve sağlık çalışanlarını darbeden 2 kişi gözaltına alındı.

Kırşehir'de, doktor ve sağlık çalışanlarını darbeden 2 kişi gözaltına alındı.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürerken vefat eden bir hastanın yakınlarının darbettiği Dr. Öğr. Üyesi Avşar Zerman ve sağlık çalışanları Ahi Polis Merkezi'ne şikayet başvurusu yaptı.

Şikayetin ardından Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında başlatılan soruşturma kapsamında 2 hasta yakını "Kamu görevlisine karşı yaralama ve kamu malına zarar verme" suçlarından gözaltına alındı.

Ahi Polis Merkezi'ne getirilen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bugün sabah saatlerinde yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ederken vefat eden bir hastanın yakınlarının saldırısı sonucu doktor sağlık çalışanları hafif yaralanmıştı.

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Polis Merkezi, Araştırma, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Kırşehir'de doktor ve sağlık çalışanlarını darbeden 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Kırşehir'de doktor ve sağlık çalışanlarını darbeden 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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