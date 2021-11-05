Çukurçayır Mahallesi'nde 29 Ekim'deki silahlı kavgada dünürü R.A'nın tüfekle yaraladığı S.Ç. (62), tedavi gördüğü Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler

Çavuşoğlu, Erdoğan'ın tercümanına yapılan eleştirilere kızdı: Biden'ın tercümanı bir Türk, o güveniyor da biz niye güvenmiyoruz