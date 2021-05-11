Ekmek almaya giderken otomobilin çarptığı çocuk öldü - Son Dakika

Kırşehir'de ekmek almaya giden 9 yaşındaki çocuk, yaşı küçük ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Bahçelievler Mahallesi'nde iftar öncesi ekmek almaya çıkan Fatma Büşra Temiz'e (9), Selgah Camisi Kavşağı yakınında 18 yaşından küçük ehliyetsiz sürücü B.A'nın kullandığı plakası alınamayan otomobil çarptı.

Sürücü B.A, kazanın ardından araçla olay yerinden gitti.

Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine gelen sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan Fatma Büşra Temiz, ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Temiz, burada müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Küçük kızın yakınları, acil servis önünde gözyaşı döktü.

Kazadan sonra kaçan B.A, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.