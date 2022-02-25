Son dakika haberi: Kırşehir'de FETO operasyonu... Mahrem imam ve askeri öğrenci tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Kırşehir'de FETO operasyonu... Mahrem imam ve askeri öğrenci tutuklandı

25.02.2022 10:16

Bir son dakika haberine göre Kırşehir'de FETO operasyonu... Mahrem imam ve askeri öğrenci tutuklandıKIRŞEHİR Kırşehir'de; Fethullahçı Terör Örgütü'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda; mahrem imam ve eski askeri öğrenci tutuklandı.

Kırşehir'de FETO operasyonu... Mahrem imam ve askeri öğrenci tutuklandı

KIRŞEHİR Kırşehir'de; Fethullahçı Terör Örgütü'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda; mahrem imam ve eski askeri öğrenci tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında askeri mahrem yapılanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda mahrem imam olduğu tespit edilen R.K. ve eski askeri okul öğrencisi S.V.'nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Farklı adreslerde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polisin kentte FETÖ, DEAŞ, PKK gibi örgütsel yapılanmalara karşı operasyonları sürüyor.

Son dakika haberi: Kırşehir'de FETO operasyonu... Mahrem imam ve askeri öğrenci tutuklandı
Son dakika haberi: Kırşehir'de FETO operasyonu... Mahrem imam ve askeri öğrenci tutuklandı
Son dakika haberi: Kırşehir'de FETO operasyonu... Mahrem imam ve askeri öğrenci tutuklandı
Son dakika haberi: Kırşehir'de FETO operasyonu... Mahrem imam ve askeri öğrenci tutuklandı
Son dakika haberi: Kırşehir'de FETO operasyonu... Mahrem imam ve askeri öğrenci tutuklandı

YORUMLAR
500
Son dakika haber... FETÖ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı Son dakika haber... FETÖ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı Son dakika haber | Konya'da FETÖ/PDY operasyonunda 13 şüpheli yakalandı Son dakika haber | Konya'da FETÖ/PDY operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Münir Karaloğlu, Terör Örgütü, Kırşehir, Mahrem, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Kırşehir'de FETO operasyonu... Mahrem imam ve askeri öğrenci tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
10:22 Siyanür içerek intihara kalkıştı! Entübe edilen gencin durumu ağır
10:15 Çernobil nükleer santrali Rusya'nın eline geçti, Ukrayna İçişleri Bakanı uyardı: Avrupa'yı radyoaktif bulutu kaplayabilir
10:12 Falyalı cinayetinde Sedat Peker izi: Husumetli miydiler?
10:10 Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam neler oldu? Hakan kendisini öldürmeye çalışan kişiyi buldu mu?
10:04 Yargıtay açıkladı: İşyeri telefonunu kullanmak tazminatsız kovulma sebebi!
09:38 Dünya bu toplantıya kilitlenmiş durumda! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı NATO zirvesi toplanıyor!
09:37 Cephe öncesi düğün! Ukraynalı çift savaş başlayınca soluğu kilisede aldılar! Sonra da cepheye gönüllü yazıldılar
09:36 Hamilelik iddiasına Hadise'den yanıt geldi: Muhteşem gelinliğimi giydikten sonra inşallah
09:33 Rusya Milli Takımı'nın kaptanından Ukrayna'ya destek mesajı: Savaşa hayır
09:29 Gülşen'in 'Sen Affetsen Ben Affetmem' yorumu beğenilmedi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 10:30:28. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Kırşehir'de FETO operasyonu... Mahrem imam ve askeri öğrenci tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement