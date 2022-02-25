Son dakika haberi: Kırşehir'de FETO operasyonu... Mahrem imam ve askeri öğrenci tutuklandı - Son Dakika

Kırşehir'de FETO operasyonu... Mahrem imam ve askeri öğrenci tutuklandı

KIRŞEHİR Kırşehir'de; Fethullahçı Terör Örgütü'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda; mahrem imam ve eski askeri öğrenci tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında askeri mahrem yapılanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda mahrem imam olduğu tespit edilen R.K. ve eski askeri okul öğrencisi S.V.'nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Farklı adreslerde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polisin kentte FETÖ, DEAŞ, PKK gibi örgütsel yapılanmalara karşı operasyonları sürüyor.