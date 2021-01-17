Son dakika haber! Kırşehir'de kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

Kırşehir'in Mucur ilçesinde bir ikamette satışa hazır doldurulmuş makaron ve kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçak tütün ve makaronların piyasaya sürüleceği ihbarı üzerinde çalışma başlattı.

Mucur ilçesinde bir ikamete yapılan operasyonda 10 bin 600 dal satışa hazır doldurulmuş makaron ve 11,5 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Kaçak ürünlere el koyan polis ekipleri, ikamet sahibi M.A'yı gözaltına aldı.