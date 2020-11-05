Son dakika haber... Kırşehir'de Kovid-19 mücadelesine yerel medya desteği - Son Dakika

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri konusunda halkın dikkatinin çekilmesi amacıyla yerel televizyon, gazete ve internet sitelerinden de yararlanılıyor.

Kırşehir Valiliği, kentteki televizyonların haber bültenlerinde, gazeteler ve internet sitelerinde yayınlanması amacıyla görsel materyal hazırladı.

Yerel basın yayın kuruluşlarına gönderilen materyalde, Kovid-19 mücadelesinin temel tedbirleri olan maske, mesafe ve hijyen kuralları ile ilgili çizimler yer aldı.

Kırşehir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün gönderdiği materyallerde, "Değerli Kırşehirliler, koronavirüs salgını ile mücadele ettiğimiz bu dönemde kalabalık ortamlardan uzak durulmalı, zorunlu olmadıkça hane halkı dışındaki kişilerle temas edilmemeli ve ev ziyaretlerinden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. İnanıyoruz ki birlikte başaracağız. Lütfen, sağlığımız için koronavirüs tedbirlerine uyalım." ifadeleri yer aldı.

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Osman Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirlerinin vatandaşlar tarafından daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla yerel medyanın etkisinin de değerlendirildiğini belirtti.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının daha kısa ve yalın halde sunulması amacıyla görsel materyaller oluşturulduğunu vurgulayan Demir, belirli aralıklarla tedbirlerle ilgili farklı görsellerin yerel basın yayın kuruluşlarında yayınlandığını ifade etti.