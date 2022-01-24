Son dakika haber! Kırşehir'de oto sevisinde yangın - Son Dakika

Kırşehir'de sanayi sitesi içerisinde yer alan otomobil bakım servisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kılıçözü Sanayi Sitesi'nde bulunan bir LGP bakım servisinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyürken, servisteki patlamalar paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, çıkan yangın da itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sönüdürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR