Son dakika haber... Kırşehir'de park ve kafelerde Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı - Son Dakika

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik kafe ve parklarda denetim yapıldı.

Vali İbrahim Akın ve beraberindeki heyet, Atatürk Caddesi'ndeki iş yerleri ile İkizarası Kent Park'ta maske, mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Kafeteryalarda ve parklarda vatandaşlarla sohbet eden ve uyarılarda bulunan Vali Akın, denetimin ardından gazetecilere, Kovid-19 ile ilgili bir çok karar alındığını belirterek, bu kararların uygulanmasını denetlediklerini söyledi.

Önceki dönemlere göre maske, mesafe ve hijyen konusunda önemli duyarlılığın oluştuğunu vurgulayan Akın, "Vatandaşlarımızdan, bu kurallara aksatmadan aynı hassasiyet ve ciddiyetle uymalarını rica ediyoruz. Geldiğimiz noktada düğünler azaldı. Riskli olarak gördüğümüz alanlar özellikle pazar yerleri. Yoğunluğun az olduğu saatlerde pazar yerlerinde alışveriş yapılmasını istiyoruz." dedi.

Vali Akın'a İl Sağlık Müdürü Ali Bulut, İl Emniyet Müdür Murat Türesin, Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk de eşlik etti.