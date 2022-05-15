Son dakika haber! Kırşehir'de sağanak bazı köylerde sele neden oldu - Son Dakika
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Son dakika haber! Kırşehir'de sağanak bazı köylerde sele neden oldu

15.05.2022 23:47
Son dakika haber! Kırşehir'de sağanak bazı köylerde sele neden oldu

Son dakika habere göre Kırşehir'de dolu eşliğinde aralıklarla devam eden sağanak, bazı köylerde sele neden oldu.

Kırşehir'de dolu eşliğinde aralıklarla devam eden sağanak, bazı köylerde sele neden oldu.

İl genelinde öğle saatlerinde başlayan yağış daha sonra doluya dönüştü.

Aralıkla devam eden yağış nedeniyle merkeze bağlı Yeşilli ve Çadırlı Hacıbayram köyleriyle Boztepe ilçesine bağlı Harmanaltı ve Hüseyinli köyleri arasında sel meydana geldi.

Yeşilli köyünde mevsimlik işçilerin çadırları zarar gördü, Çadırlı Hacıbayram köyünde 3 küçükbaş hayvan telef oldu. Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, mevsimlik işçiler için bölgeye çadır götürdü.

Boztepe'ye bağlı Harmanaltı ve Hüseyinli köylerindeki sel nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı, iki köy sınırındaki yolda mahsur kalan bir süt aracı traktörle çekildi.

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Kırşehir, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kırşehir'de sağanak bazı köylerde sele neden oldu - Son Dakika


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