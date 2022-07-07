Son dakika haber: Kırşehir'de sağlık çalışanlarından Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine tepki

Kırşehir'de sağlık çalışanları, Dr. Ekrem Karakaya'nın Konya'da görev yaptığı hastanede silahlı saldırıda öldürülmesini protesto etti.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde toplanan sağlık çalışanları adına açıklama yapan Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı Yasin Yücesan, "Ekrem Karakaya örneğinde olduğu gibi canımız yanıyor. Bazen yaralanıyoruz, bazen hakaret, küfür ve tehditlere maruz kalıyoruz. Böyle bir ortamda kutsal sağlık mesleğini nasıl aşk ve şevkle icra edelim?" ifadelerini kullandı.

Tük Sağlık Sen, Hekim-Sen ve Genel Sağlık Sen'in Kırşehir Şubeleri de basın açıklaması yaparak, saldırıyı protesto etti.