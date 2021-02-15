Son dakika haber... Kırşehir'de siyasi partilerden 'teröre' tepki - Son Dakika

Kırşehir'de AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP'nin il başkanları, terör örgütü PKK'nın mağarada 13 vatandaşı şehit ettiği saldırıya tepki gösterdi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, "Türkiye Cumhuriyeti'nin hain terör örgütü ile verdiği mücadelenin aralıksız bir şekilde kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. Başkan Ünsal, açıklamasında; "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü tarafından şehit edilen 13 vatandaşımıza Allah'tan rahmet; yakınları ve sevenlerine baş sağlığı dilerim. Milletimizin başı sağ olsun. Terörün kökünü kazıyana kadar, sınırlarımız içinde ve dışında mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

CHP İl Başkanı Baran Genç, "Gara bölgesinde hain terör örgütü tarafından kaçırılıp alçakça şehit edilen masum vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Ulusumuzun başı sağ olsun" mesajını yayınladı.

İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı Müfit Göçen ise 13 masum vatandaşımız alçak PKK tarafından katledildi mesajını paylaşırken, MHP Kırşehir İlçe Başkanı Ramazan Adalı da, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında "Konuyorsa dala bölücü leş kargaları dal kesilsin. Bölücüler şehre kadar iniyorsa dağdan, yol kesilsin. Eğer ki askerime kurşun sıkılıyorsa kol kesilsin" mesajını yayınladı. - KIRŞEHİR