Son dakika haber | Kırşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber | Kırşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

03.05.2022 13:29
Son dakika haber | Kırşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika habere göre Kırşehir'in Akçakent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kırşehir'in Akçakent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mahsenli köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, K.K. idaresindeki 35 PGZ 034 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde otomobilde bulunan Ş.D.'nin (13) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Ş.D., ve K.K., de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR

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Mahsenli, Akçakent, Kırşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Kırşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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