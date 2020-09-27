Son dakika haber! Kırşehir'de trafik kazası: 4 yaralı
Son dakika gündem haberine göre Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kayseri'den Ankara istikametine giden E.K. yönetimindeki 77 AAV 954 plakalı otomobil, Akpınar ilçesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile R.T, K.K. ve Ö.Ç. yaralandı.
Akpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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