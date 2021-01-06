Son dakika haber: Kırşehir'de TÜGVA üyesi gençlerden, polis ve bekçilere destek ziyareti - Son Dakika

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kırşehir Temsilciliğine üye gençler, görev başındaki polis ve bekçileri ziyaret etti.

TÜGVA Kırşehir Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kırşehir Emniyet Müdürlüğünce kent merkezinde kavşak ve önemli noktalarda uygulama ve denetim yapan bekçi ve polis ekipleriyle gençlerin bir araya geldiği belirtildi.

Gençlerin görev başındaki personele sıcak çorba ve simit ikram ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Koronavirüs salgını sebebiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar evlerinde kalırken, polislerimiz ve mahalle bekçilerimiz görevlerinin başında. TÜGVA Kırşehir Temsilciliği olarak bu soğuk havada onlara sıcak çorba ve simit ikram ettik. Halkın huzuru ve güvenliğini sağlayan, gece gündüz demeden çalışan tüm polis ve bekçilerimize sağlık dileriz."