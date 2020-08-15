Son dakika haber: Kırşehir'de yangınlara karşı ormanlık alanlara giriş çıkışlar engellenecek - Son Dakika

Kırşehir'de, yangınla mücadele kapsamında ormanlık alanlara giriş ve çıkışların engelleneceği bildirildi.

Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Vali Yardımcısı Adnan Kayık başkanlığında yapılan Orman Yangınları Mücadele Komisyonu toplantısında alınan kararlarla ilgili bilgi verildi.

Merkez ilçe sınırlarında yaklaşık 11 bin 928 hektar ormanlık alanın bulunduğu ifade edilen açıklamada, ormanlık alanların yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle risk taşıdığı vurgulanarak, giriş çıkışların engellenmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, özel mülkiyet de dahi olmak üzere ormanlık alanlara yakın olan yerlerde 31 Ekim tarihine kadar mangal, semaver, ateş yakılması, düğün ve benzeri organizasyonlarda havai fişek gibi yanıcı maddelerin kullanılmasının yasaklandığı, anız ve bitki örtüsü yakılmasına da müsaade edilmeyeceği kaydedildi.

Belediye ve muhtarlıklar eliyle gerekli duyuruların yapılacağı aktarılan açıklamada, kolluk kuvvetlerinin düzenli denetim ve kontrollerinde kararlara uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacağı hatırlatıldı.