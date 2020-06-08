Son dakika haber: Kırşehir'de yol iyileştirmesi ve asfalt çalışması - Son Dakika

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Melikgazi Caddesi'nde yol iyileştirme ve asfalt çalışması yaparak, bölgeyi modern bir görünüme kavuşturacaklarını söyledi.

Melikgazi Caddesi'ndeki asfalt çalışmasını yerinde inceleyen Ekicioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yol iyileştirme işlemlerine hızlıca başladıklarını aktardı.

Ankara, Terme ve Lise caddelerini birbirine bağlayan, banka şubelerinin bulunduğu Melikgazi Caddesi'nin şehir içi yol standartlarına uygun yapılacağını anımsatan Ekicioğlu, çalışmalar bittiğinde caddenin modern ve hızlı kullanıma imkan sunacağını da dile getirdi.

Sıklıkla trafik yoğunluğu yaşanan yolun tamamlanmasıyla vatandaşların rahatlayacağını vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Fen İşleri Müdürlüğümüzce yürütülen Melikgazi Caddesi'ndeki çalışmalarda, kazma, kumlama ve stabilize uygulamalar yapıldı. Bu işlemlerin ardından yolumuzu sıcak asfalt ile kaplayacağız. Şehrimizin en işlek caddelerinden bir tanesi olan Melikgazi Caddemiz modern bir hale kavuşacak. Başlattığımız yol yapım çalışmalarımız kent genelinde hız kesmeden sürecektir."