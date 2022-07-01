Son dakika haber: Kırşehir'deki DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama, 6 sınır dışı - Son Dakika
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Son dakika haber: Kırşehir'deki DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama, 6 sınır dışı

01.07.2022 20:04
Son dakika haber: Kırşehir'deki DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama, 6 sınır dışı

Son dakika haberler: Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 6 kişi için sınır dışı kararı verildi.

Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 6 kişi için sınır dışı kararı verildi.

Kırşehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekipleri tarafından eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 terör örgütü DEAŞ üyesi yakalanmış, şahıslar emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilmişti. N.W., C.M.C.V., O.R.M.M., A.J.S.S., A.J.H.H., A.M.W., O.H.S.S. adlı kişilerden C.M.C.V., tutuklanarak E-Tipi cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler hakkında ise sınır dışı edilmek üzere işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Kırşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Kırşehir'deki DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama, 6 sınır dışı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Kırşehir'deki DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama, 6 sınır dışı - Son Dakika
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