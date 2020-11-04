Son dakika haber... Kırşehir Jandarma Komutanlığından tarihi eser operasyonu - Son Dakika

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından tarihi eser operasyonu yapıldı.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda M.İ., adlı kişinin üzerinde yapılan aramada tarihi eser ele geçirildi.

Jandarmanın yaptığı aramada; M.İ.,'nin üzerinden 2 adet büyü hitabesi, 2 adet heykel, 2 adet mühür, 1 adet yüzük, 6 adet sikke, 1 adet kandil ve 2 adet obje olmak üzere toplam 16 adet tarihi eser ele geçirildi.

M.İ., ifadesi alındıktan sonra adli mercilere sevk edildi. - KIRŞEHİR