Son dakika haber! Kırşehir Valisi Akın'dan muhtarlara Kovid-19 mücadelesi teşekkürü - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesinde verdikleri destekten dolayı muhtarlara teşekkür etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akın, Muhtarlar Günü dolayısıyla polis evinde köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Muhtarların vatandaş ile devlet arasında köprü vazifesi gördüğünü hatırlatan Vali Akın, son yıllarda yapılan düzenlemelerle muhtarlık kurumun güçlendirildiğini ifade etti.

Koronavirüs salgını ile mücadeleye değinen Vali Akın, şöyle devam etti:

"Ülkemizde koronavirüs ile topyekun mücadele vermekteyiz. 19 Ekim Muhtarlar Günü programını da pandemi nedeniyle kısıtlı olarak icra etmekteyiz. Bu mücadelede muhtarlarımızın destekleri bizlere her zaman güç verdi. Kendilerine bu süreçte bizlere verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu süreci kısa sürede atlatarak eski güzel günlerimize döneceğimize inanıyoruz. Bu vesileyle, milletimizin güçlü iradesinin yerelde temsilcileri olan muhtarlarımızın gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Toplantıda, Vali Akın'a Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz da eşlik etti.