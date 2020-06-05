Son dakika haber! Kırşehir Valisi İbrahim Akın'a Dünya Çevre Günü ziyareti - Son Dakika

Kırşehir Çevre ve Şehircilik Müdürü Necmettin Şeker ve beraberindeki heyet, Dünya Çevre Günü dolayısıyla Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette konuşan Vali Akın, Dünya Çevre Günü'nün doğa koruma konusunda kamuoyunda duyarlılık oluşturmak ve çevre konusundaki sorunlara dikkati çekmek amacıyla kutlandığını ifade etti.

Dünya Çevre Günü'nün tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önemli gelişmeler sağlanması ve çevrenin olumsuz yönde etkilenmesini bertaraf edici önlemlerin alınması yönünden önemli bir gün olduğunu belirten Akın, şöyle devam etti:

"Dünya Çevre Programında bu yıl ki tema biyolojik çeşitlilik olarak belirlendi. Biyolojik çeşitlilik 8 milyon bitki ve hayvan türünü, bunları barındıran ekosistemi ve bunlar arasındaki genetik çeşitliliği içermektedir. Sürdürülebilir dünya için doğal yaşam çeşitliliğinin korunması büyük bir zaruret haline gelmiştir. İlimizde de endemik bitkilerin yoğun olduğu alanların korunması için çalışmalar yürütüyoruz. 5 Haziran Dünya Çevre Gününün çevre kirlenmesi ve bozulmasının önlenmesine vesile olmasını diliyorum."

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Şeker de çevre konusunda yapılan çalışmalarda kendilerine verdiği desteklerden dolayı Vali Akın'a teşekkür ederek Dünya Çevre Günü'nde yapacakları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.