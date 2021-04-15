Son dakika haber... Kırşehir Valisi İbrahim Akın kentin kültürel zenginliklerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, "Başta Ahilik olmak üzere, Kırşehir'in UNESCO tarafından Müzik Şehri olarak tescil edilmesi, 2021 yılının Ahi Evran Yılı, Yunus Emre Yılı ve Hacı Bektaş Veli Yılı olarak ilan edilmesi sahip olduğumuz zengin kültürün evrensel manada tescili anlamına gelmektedir." dedi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır başkanlığındaki heyet, Turizm Haftası dolayısıyla Vali Akın'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Vali Akın, Kırşehir'in tarihi, kültürel ve doğal açıdan önemli değerlere sahip olduğunu ifade ederek, bu kültür şehrinin tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını aktardı.

Kentin Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması süreci olarak adlandırılan 12. ve 13. yüzyıllarda fikirleri ve eserleri ile ışık tutan ilim ve irfan önderlerinin kültürel mirasını yaşatan bir şehir olduğuna dikkati çeken Vali Akın, "Başta Ahilik olmak üzere, Kırşehir'in UNESCO tarafından Müzik Şehri olarak tescil edilmesi, 2021 yılının Ahi Evran Yılı, Yunus Emre Yılı ve Hacı Bektaş Veli Yılı olarak ilan edilmesi sahip olduğumuz zengin kültürün evrensel manada tescili anlamına gelmektedir." ifadelerini kullandı.

Termal kaynakları ve sağlık turizmi ile de kentin büyük bir potansiyeli olduğuna vurgu yapan Akın, şunları kaydetti:

"Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi ve Japon Bahçesi ilimizde en çok ilgi gören turistik alan konumundadır. Yine Hirfanlı Baraj Gölü sahillerinde çevre düzenlemesi projesi yürütülmektedir. Buradan yeraltı şehirlerine ve Seyfe Gölü Kuş Cennetine uzanan bir ziyaret alanı imkanına sahibiz. Bu değerleri göz önüne alarak ilimizin turizm alanındaki varlığını en üst seviyeye çıkarmanın gayretindeyiz."

Çalışır da hafta dolayısıyla yapacakları çalışmalar hakkında Vali Akın'a bilgi verdi.