Son dakika haber: Kırtasiye çekleri sahiplerine ulaştırılıyor - Son Dakika

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün talimatıyla 550 çocuk için hazırlanan kırtasiye çeklerinin ailelere ulaştırıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan dağıtımda ailelerin çocukları ile çeklerini almaya başladığı belirtildi.

İhtiyaç sahibi ailelere öncelik verilen yardımlar kapsamında 550 aileye hem kırtasiye yardımı hem de maske desteği sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özlü, taleplerin yoğunluğuna göre kırtasiye çeki sayısını artırmak istediklerini bildirerek, "Salgın döneminde çocuklarımız okullarından zamansız ayrıldı. Şimdi de hem aileler hem de çocuklarımız moral bozukluğu yaşıyor. Onlara bir nebze destek olmak, kırtasiye masraflarını imkanlarımız çerçevesinde hafifletmek istedik. Ayrıca ailelerine maske desteği de sağladık. İhtiyacı olan aileler Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze ulaşsın, elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, onları mutlu etmek görevimizdir." ifadesini kullandı.