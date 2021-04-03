Son dakika haber... Kış uykusundan uyanarak doğaya çıkan ayılar kameraya yansıdı

Son dakika haberler... Kış uykusundan uyanarak doğaya çıkan ayılar kameraya yansıdı Bayburt ve Erzincan'da kış uykusundan uyanarak doğaya çıkan ayılar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kış uykusundan uyanarak doğaya çıkan ayılar kameraya yansıdı BAYBURT - Bayburt ve Erzincan'da kış uykusundan uyanarak doğaya çıkan ayılar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bayburt'un Demirözü ilçesi kırsalında kış uykusundan uyanan iki ayı birlikte yiyecek ararken, geven tarzı kuru yakacak toplamak için dağa çıkan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. İki ayının beraber karlı alanda yiyecek aramaları ve yürümeleri kameraya yansıdı. Erzincan'da da Munzur Dağı yamaçlarında dolaşan ayı, iki vatandaşın ilgi odağı oldu. Ayıyı cep telefonu kamerasıyla çekip konuşan vatandaşların diyaloğu tebessüm ettirdi. Ayıya, "Birader, birader, ayı kardeş, hop" diye seslenen vatandaşlar gülümsetti.

Erzincan, Demirözü, Bayburt, Yerel, Son Dakika Kaynak: İHA Son Dakika › Yerel › Son dakika haber... Kış uykusundan uyanarak doğaya çıkan ayılar kameraya yansıdı - Son Dakika

Son Dakika

Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı

Genç kadın verdiği kilolardan sonra bambaşka biri oldu! Onu reddeden erkekler şimdilerde kapısında yatıyor

İntihar ettiği düşünülen kaymakam, ölmeden önce dostlarından helallik istemiş

İzmir'de kaçak kazı sırasında manastır ve 1500 yıllık mozaik bulundu

İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık

"Sevgilimin malıyım" yazılı tişört giyen Şeyma'nın savunması pes dedirtti

Nihat Doğan, Gergerlioğlu'nun gözaltına alındığı anın videosunu paylaştı: Demokrasiye kara bir leke daha sürüldü

Kürşat Ayvatoğlu suskunluğunu bozdu, Erdoğan ve Soylu'dan özür diledi