Son dakika haber! Kişisel Marka Zirvesi - Son Dakika

Son dakika haber! Kişisel Marka Zirvesi

26.03.2021 16:47
Son dakika haber! Kişisel Marka Zirvesi, System.String[]

Son dakika haberler: Coca Cola Türkiye Genel Müdürü Başak Karaca, "Markanızı ileriye taşırken kişi olarak değerleriniz çok önemli. Benim için çok çalışmak önemli bir değer." dedi.

Coca Cola Türkiye Genel Müdürü Başak Karaca, "Markanızı ileriye taşırken kişi olarak değerleriniz çok önemli. Benim için çok çalışmak önemli bir değer." dedi.

Kişisel Marka Akademisi'nin online düzenlediği Kişisel Marka Zirvesi'nde konuşan Karaca, kurumsal hayata girecek olanların değerlerine uygun yerlerde çalışmaya gayret etmelerini söyledi.

Karaca, "Ben hep sonuç odaklı bir insan oldum. Çok fazla ne istediğimi son yıllarda sorgulamaya başladım. Üniversite çağı gelince babam bir meslek sahibi ol dedi. Bende en yüksek puanlı yer Boğaziçi İşletme ben oraya gideceğim dedim. Boğaziçi Üniversitesi'ne girdim ve okudum. Biraz basit bir okul gibi geldi." diye konuştu.

Galatasaray Lisesi'nde çok daha yoğun entelektüel ve tartışma kültüründen geldiğini belirten Karaca, "O yüzden çift ana dal yaptım. Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler ve İşletme bölümlerinde çift ana dal yüksek onur belgesiyle mezun oldum." açıklamasında bulundu.

Karaca, şunları kaydetti:

"Geriye dönüp baktığında değerler önemli. Markanızı ileriye taşırken kişi olarak değerleriniz çok önemli. Benim için çok çalışmak önemli bir değer. Ben bildiğin işi yap yaptığın işi sev kısmına çok inanmıyorum. Tamam çok güzel ama ikinci aşama. Öncelikle yaptığın işi yapacaksın. Benim en nefret ettiğim şey ne yazık ki genelde haylaz erkek çocukları için kullanılır. Bizim oğlan çok zeki ama çalışmıyor. O yüzden başaramıyor. Senin oğlan çok zeki olsa zaten çalışır. Zaten başarılı olur. O yüzden ben her zaman çalışmanın çok önemli düşündüm. Daha sonra 1994 krizinde mezun oldum. Sadece iki şirkete başvurdum. Procter & Gamble ve Unilever'a başvurdum..."

Her şeyi bırakıp uzun vadede doğru olduğuna inandığı Türkiye'ye döndüğünü belirten Karaca, "Yeğenimin yanında ev tuttum. Madem Türkiye'deyim Türk bir iş yapayım dedim. Ülker'de işe başladım. Harika 10 yıl geçirdim." dedi.

Karaca, daha sonra hep Coca Cola'yı merak ettiğini belirterek, "Dışarıdan iyi görünüyor oranın başkanıyla e-mail yazıp tanıştım. Birbirimizi çok sevdik. O bana bizde sana göre pozisyon yok. Tamam dedim canımız sağ olsun. Sonra Coca Cola'nın Atlanta'daki Global Etkinlik yöneticisi geldi. İnsan Kaynaklarının başındaki kişiyle tanıştım. Birbirimizi çok sevdik ve bana çok iyi işler teklif ettiler. Avrupa'da ve Amerika'da." ifadelerini kullandı.

Başarının insan için kendi tanımı olduğunun altını çizen Karaca, "Başarı başkalarının sizin için tanımladığı hiç bir şey değil. Unvanlar kendimizin uydurduğu şeyler. Yani bugün Üst Düzey Yönetici (CEO) olabilirsiniz yarın emekli olduğunuzda emeklisinizdir. Bence bunların hayatta hiçbir önemi yok. Bence hayatta değerler çok önemli değerlerinizle bir yere geliyorsunuz." şeklinde konuştu.

"Kişilik liderliğin bir parçası"

TAV Havalimanları Holding Mali İşler Direktörü (CFO) & Finans Grup Başkanı Burcu Geriş ise her zaman liderlik ve sosyal hayatta kişinin bir duruşu olması gerektiğine çok inandığını bunun da aslında marka tanımına çok uyuşan bir konu olduğunu belirtti.

Geriş, "Ben her zaman finans sektöründe CFO olarak olmaya çalıştım ama nispeten renkli bir kişiliğim olduğu için moda, dekorasyon, parti organizasyonları, kadınların eşitliği ve çocukların eğitimi ile ilgilendim ve bunu belirgin kıldığım için bu konularda role model oldum diyebilirim." açıklamasında bulundu.

Kişiliğin liderliğin bir parçası olduğunu belirten Geriş, "Kişiliğin CFO ayrı olmayacağını illa ayrı kişilikler olması gerekmediğinin altını çizdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! Kişisel Marka Zirvesi - Son Dakika Ekonomi


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