Son dakika haber... Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Facebook hakkında, kullanıcı verilerinin sızdırılması nedeniyle resen inceleme başlattı.
05.04.2021 15:29
Son dakika haber: Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Facebook hakkında, kullanıcı verilerinin sızdırılması nedeniyle resen inceleme başlattı.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Facebook hakkında, kullanıcı verilerinin sızdırılması nedeniyle resen inceleme başlattı.
Facebook, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Facebook hakkında, kullanıcı verilerinin sızdırılması nedeniyle resen inceleme başlattı. - Son Dakika
Son Dakika Reuters'tan dikkat çeken analiz: Enflasyon Merkez Bankası Başkanı'nın üzerinde baskı oluşturdu Efsane golcüden çok konuşulacak Emre Belözoğlu yorumu: Yeni bir Sergen Yalçın doğuyor Teşkilat dizisinde rol olan Yavuz Bingöl, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Son Dakika! Montrö bildirisine imza atan 104 emekli amiralin lojman ve koruma hakları iptal edildi İstanbul'da gerginlik! Yolu kapatan mahalle halkına polis ekipleri müdahale etti Tıp öğrencisinden, annesiyle görüştüğü için nafakasını kesen iş insanı babasına dava: Doktor olabilmek için mecbur kaldım Bildiri soruşturmasında yeni detaylar! Gözaltına alınan 10 amiral, metni hazırlayıp diğer kişilere ulaştırmış Türkücü Ceylan'ın kızı Melodi, estetikle bambaşka biri oldu