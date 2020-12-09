Kiralık evi kumarhaneye çevirmişler - Son Dakika

Kiralık evi kumarhaneye çevirmişler

09.12.2020 16:24
Kiralık evi kumarhaneye çevirmişler, System.String[]

Maltepe'de, kumarhaneye çevrilen kiralık eve yapılan baskında 14 kişi yakalanırken, kumar oynadıkları ve sosyal mesafeye uymadıkları için para cezası kesildi.

Maltepe'de, kumarhaneye çevrilen kiralık eve yapılan baskında 14 kişi yakalanırken, kumar oynadıkları ve sosyal mesafeye uymadıkları için para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre; Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Aralık'ta Altıntepe Mahallesi Kılavuzçayırı Caddesi üzerinde bulunan bir evde para karşılığı kumar oynatıldığı istihbaratını aldı. İhbarı değerlendiren polis, Anadolu Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararıyla aynı gece saat 01: 30 sıralarında söz konusu eve baskın düzenledi.

Baskında, Zerrin K. (55) ile 'kasten yaralama', 'hakaret' ve 'uyuşturucu kullanmak' suçundan sabıkası bulunan Müslüm K.'nın (39), kiraladıkları daireyi kumarhaneye çevirdikleri belirlendi. Yakalanan K. ve C.'ye "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan işlem yapılırken, kumarda dönen 34 bin 400 lira paraya da el konuldu. Operasyonda, evde 12 kişiye maske ile sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince 37 bin 800 lira para cezası uygulandı. Baskında, kumar oynadıkları ileri sürülen 10 şahsa ise 'Kabahatler Kanununa Muhalefet' suçundan 12 bin 250 lira olmak üzere toplam 50 bin 50 lira idari para cezası verildi.

(Sadık Kahraman/İHA)

Kiralık evi kumarhaneye çevirmişler
Kiralık evi kumarhaneye çevirmişler
Kiralık evi kumarhaneye çevirmişler
Kiralık evi kumarhaneye çevirmişler
Kiralık evi kumarhaneye çevirmişler

Sokağa Çıkma Yasağı, Maltepe, Polis, Kumar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kiralık evi kumarhaneye çevirmişler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

THD Genel Başkanı Sarıgül: Partimi iki dönemde iktidara taşıyamazsam istifa ederim Ahırına giren hayvanın sahibini bulmaya çalışırken bilinmezin içine düştü Kargo gemisi fırtınaya yakalandı! Tehlike maddelerin de bulunduğu 2 bin konteyner devrilerek okyanusta kayboldu Tüba'yı öldürüp 2 gün başında bekleyen katil: Başkasıyla ilişkisini hazmedemedim ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir Yerli savaş uçağı 2023 yılında hangardan çıkacak Üç yıldır üzerinde çalışılıyordu! Türkiye'de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı
Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz ile Avrupa'dan 3 kulüp ilgileniyor Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz ile Avrupa'dan 3 kulüp ilgileniyor         
16:50
Onur Büyüktopçu, hakkında yorum yaptığı kadın yarışmacıyla davalık oldu Onur Büyüktopçu, hakkında yorum yaptığı kadın yarışmacıyla davalık oldu         
16:20
İngiltere İlaç Düzenleme Kurumu: Alerji geçmişi olanlar Pfizer'ın koronavirüs aşısını yaptırmamalı İngiltere İlaç Düzenleme Kurumu: Alerji geçmişi olanlar Pfizer'ın koronavirüs aşısını yaptırmamalı         
15:50
Ronaldo'dan ilginç Messi sözleri: Hep samimi ilişkimiz oldu, onu hiçbir zaman rakip olarak görmedim Ronaldo'dan ilginç Messi sözleri: Hep samimi ilişkimiz oldu, onu hiçbir zaman rakip olarak görmedim         
15:42
Son dakika! Reuters: AB liderleri Türkiye'ye ek yaptırım konusunda uzlaştı Son dakika! Reuters: AB liderleri Türkiye'ye ek yaptırım konusunda uzlaştı         
15:30
Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti         
15:13
"Utanmıyor musun para istemeye, git çalış" dediği dilenci, talihsiz adamın sonu oldu         
15:05
Türkiye'den ilk defa doğrudan Uluslararası Uzay İstasyonu astronotları ile telsiz görüşmesi gerçekleştirildi Türkiye'den ilk defa doğrudan Uluslararası Uzay İstasyonu astronotları ile telsiz görüşmesi gerçekleştirildi         
13:47
Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler         
12:50
Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi         
12:09
Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak         
11:31
İnternetten siparişini verdiği ceviz yerine çürümüş kestane ve çakıl taşı geldi İnternetten siparişini verdiği ceviz yerine çürümüş kestane ve çakıl taşı geldi         
10:59
Ünlü anketçiden bomba iddia! Ünlü anketçiden bomba iddia! "Bahçeli koltuğu devredebilir" deyip isim bile verdi         
10:38
Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu         
10:37
Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş         
09:57
Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti         
09:51
Yetişkin film yıldızı olan eski yarışçı Gracie, kız arkadaşıyla çıkan aşk dedikodularını yalanladı Yetişkin film yıldızı olan eski yarışçı Gracie, kız arkadaşıyla çıkan aşk dedikodularını yalanladı         
19:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2020 17:06:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kiralık evi kumarhaneye çevirmişler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei