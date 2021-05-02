Son dakika haber: Kısıtlamada dışarı çıkanlar polisten kaçamadı - Son Dakika

Son dakika haber: Kısıtlamada dışarı çıkanlar polisten kaçamadı
02.05.2021 13:36
Bir son dakika haberine göre Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza kesiliyor.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza kesiliyor. Malatya'da bir günde polis tarafından 102 kişiye 91 bin 800 TL ceza uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya'da polis sorumluluk bölgesinde son 24 saatte yapılan denetimlerde, sokağa çıktıkları tespit edilen 102 kişiye 900'er TL'den toplam 91 bin 800 TL ceza kesildi. Sokağa çıkma kısıtlamasında iş yerlerini açan 20 işyerine de ceza uygulandı. Maske takmamaktan 1 kişiye de 900 TL ceza verildi.
Diğer yandan, Covid-19 hastası olup da yurtta toplam 13 kişinin kaldığı öğrenildi. - MALATYA
Son Dakika Josef'in teşvik açıklamasına Rizeli Selim Ay sert çıktı: Namusumuzla ekmek kazanıyoruz! Ümit Özat: Alex kim ki heykeli dikiliyor stadın önüne, lider değildi ki! 8 milyona satılan bile var! Marmaris'teki 'izole villa' fiyatları Avrupa'nın ünlü şehirleriyle yarışıyor Uğurcan Çakır, rekor bir bedelle İtalyan ekibi Inter'e transfer oluyor Tecavüz edip videoya almışlar! Teröristler genç kızı canlı bomba olmaya böyle hazırlamış Ekranlarda skandal sözler! Hatay Basın Sözcüsü yorumcuyla tartıştı, "Lan şerefsiz" diye bağırdıktan sonra yayından atıldı 1 yıl süren sessizliğini bozdu! Sedat Peker "Operasyonu onlar yaptırdı" deyip iki isim verdi Ukraynalı turistlerin korona sürecinde tatil adresleri Türkiye oldu