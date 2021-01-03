Son dakika haber... Kısıtlamada görev yapan polislere çorba ikramı - Son Dakika

Son dakika haber... Kısıtlamada görev yapan polislere çorba ikramı
03.01.2021 13:04
Son dakika haberler... Kahramanmaraş'ta kısıtlamada görev yapan polis ekiplerine çorba ikramında bulunuldu.
Kahramanmaraş'ta kısıtlamada görev yapan polis ekiplerine çorba ikramında bulunuldu.
Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren Beşir Derneği tarafından organize edilen etkinlikte, başta karakollar olmak üzere şehrin farklı yerlerinde trafik denetimi yapan polis ekiplerine bin kişilik çorba ikramında bulunuldu.
Dernek tarafından yapılan açıklamada, "Başta güvenlik güçlerimiz ve sağlık çalışanlarımız olmak üzere, ülkemizin huzuru ve selameti için fedakarlık gösteren tüm görevlilere kolaylıklar diliyoruz" denildi. - KAHRAMANMARAŞ
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