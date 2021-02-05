Son dakika haber... Kısıtlamada kaza yapan 2 gence 6 bin 300 lira ceza uygulandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Kısıtlamada kaza yapan 2 gence 6 bin 300 lira ceza uygulandı

Son dakika haber... Kısıtlamada kaza yapan 2 gence 6 bin 300 lira ceza uygulandı

06.02.2021 00:02

Son dakika haberi: KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde kısıtlamanın başladığı saatlerde otomobille gezmeye çıkan 2 gencin içersinde bulunduğu otomobil takla attı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde kısıtlamanın başladığı saatlerde otomobille gezmeye çıkan 2 gencin içersinde bulunduğu otomobil takla attı. Şans eseri kazadan yara almadan kurtulan gençler ceza yemekten kurtulamadı. Polis kısıtlamayı ihlal etmekten dolayı toplamda 6 bin 350 lira ceza uyguladı.

Kaza Yavuz Sultan Mahallesi Körfez Kent 1'inci Etap Siteleri önünde meydana geldi. Saat 21.50 sıralarında sokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra gezmeye çıkan ve adının Hüseyin olduğunu söyleyen kişinin kullandığı 34 PV 4604 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu takla attı. Kaza sonrasında olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 2 genç, şans eseri yara almadan kurtuldu. Polis gençlere alkol testi yaptı. Alkol çıkmayan 2 genç daha sonra da sağlık kontrolü ve diğer testler için Körfez Devlet Hastanesi'ne götürülürken, sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için toplam 6 bin 300 lira para cezası uygulandı.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Son dakika haber... Kısıtlamada kaza yapan 2 gence 6 bin 300 lira ceza uygulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Kısıtlamada kaza yapan 2 gence 6 bin 300 lira ceza uygulandı - Son Dakika
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