Son dakika haber | Kısıtlamada spor kulübü lokaline kumar baskını
05.04.2021 13:26
Son dakika 3. sayfa haberi: Bursa'nın İnegöl ilçesinde, amatör spor kulübünün lokalinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip kumar oynandığı ihbarı üzerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, kumar oynayan 25 kişiye 82 bin 680 lira ceza kesti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, amatör spor kulübünün lokalinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip kumar oynandığı ihbarı üzerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, kumar oynayan 25 kişiye 82 bin 680 lira ceza kesti.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hafta içi devam eden sokağa çıkma kısıtlaması uygulamaları dahilinde Akhisar Mahallesi'ndeki amatör spor kulübünün lokalinde kumar oynandığı ihbarını aldı. Lokale yapılan operasyonda, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip kumar oynadığı belirlenen 25 kişiye maske takmamak ve kısıtlama ihlali suçlarından 82 bin 680 TL ceza kesildi. Ayrıca lokalin işletme sahibine 3 bin 930 lira ceza keserken, lokal mühürlendi. - BURSA
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